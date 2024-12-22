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РИА: при освобождении Веселого Гая боец ВС России отстреливался до последнего

РИА: при освобождении Веселого Гая боец ВС России отстреливался до последнего

Российский военнослужащий проявил героизм в ходе противостояния Вооруженным силам Украины (ВСУ), когда отстреливался от противника до последнего патрона при освобождении села Веселый Гай в Донецкой народной республике.

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