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Мировое обозрение

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Ас-Сиси заранее поздравил Путина с днём рождения на встрече в Нью-Дели

Ас-Сиси заранее поздравил Путина с днём рождения на встрече в Нью-Дели

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси нарушил протокол — и сделал это демонстративно. На полях саммита БРИКС в Нью-Дели он обратился к Владимиру Путину с поздравлениями, опередив календарь на несколько недель.

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