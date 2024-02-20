Собянин: Продлим дорогу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево до трассы М-2

Еще одна дорога появится между Варшавским и Симферопольским шоссеМэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что дорогу «Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево» продлят до трассы М2 «Крым».
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