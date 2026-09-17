Джонсон о еде в России: «Очень нравится борщ и пельмени. Это два моих любимых блюда, пожалуй. Это отличная страна, наслаждаюсь каждым днем»

Американский форвард « Металлурга » Люк Джонсон поделился впечатлениями от жизни в России. – Что тебя удивляет в России? – В целом, за четыре года я уже довольно-таки привык и скажу, что Россия – это отличная страна, в том числе и в хоккейном плане, поэтому наслаждаюсь каждым днем пребывания здесь.