«Нерв армии»: Минобороны опубликовало документы о подвигах связистов в Великой Отечественной войне

К 105-й годовщине со дня образования войск связи, которая отмечается 20 октября, Министерство обороны России запускает на своём сайте мультимедийный раздел «Всегда на связи», посвящённый подвигам военных связистов и их роли в Великой Отечественной войне.
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