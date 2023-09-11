Главное не выделяться, или Какие школьные запреты портили жизнь детям в СССР

М

Макс

Да ладно! Прям цвет материала! У нас в классе девчонки ходили как в коричневых платьях, так и в синих. И коричневые были разных оттенков. Да и платья были у многих явно не десять сантиметров от колена! Главное чтобы попами не сверкали. За это прилететь могло запросто. Гонялась за ними и вопила из-за сережек только одна завуч - Троглодитовна. За волосы нас парней гоняли, но все равно процентов 60 ходили с длинными. Я тоже. За дипломаты и сумки через плечо никого не щемили. Вот за полиэтиленовые пакеты да - гоняли. И за курение жестко. И вообще мое поколение такое несчастное!!!!! В большинстве и в семье все нормально и по работе, и дети не оболтусы! Вот такие мы несчастные!