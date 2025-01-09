Вышла фанатская короткометражка с постаревшим Си-Джеем из GTA: San Andreas YouTube-кан...

Вышла фанатская короткометражка с постаревшим Си-Джеем из GTA: San AndreasYouTube-канал TeaserPlay опубликовал видео, представляющее собой короткометражку, в которой Си-Джей из GTA: San Andreas спустя 33 года встречается со старыми друзьями из своего прошлого.