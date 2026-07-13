Джеки Чана напоили кумысом в Казахстане

Акимат Мангистауской области В рамках визита в Мангистаускую область для работы над картиной "Доспехи Бога 4: Ультиматум" актер Джеки Чан встретился с акимом Нурдаулетом Килыбаем, который угостил мировую звезду национальным напитком – кумысом.