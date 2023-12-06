Куда потратим, откуда возьмем. Бюджет Алтайского края 2024 в инфографике amic.ru

Самое важное, что нужно знать о главном финансовом документе региона на следующий год, – в одной картинке Депутаты Алтайского Заксобрания 30 ноября утвердили главный финансовый документ – бюджет на 2024 год.
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