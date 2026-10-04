Власти Йемена объявили о начале военной операции против хуситов

Председатель президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о переходе к военной операции, целью которой власти называют восстановление контроля государства над территориями, удерживаемыми хуситами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин ратифициров...
- В Вашингтоне пред...
- ТО Экспорт дизеля из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым