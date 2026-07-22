Путин отдельно поговорил с Мишустиным перед совещанием по экономическим вопросам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным до совещания по экономическим вопросам, чтобы обсудить запуск нового инвестиционного цикла и стимулирование изменений отечественной экономики.
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