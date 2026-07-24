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Царьград

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Лондону дали понять: Россией вызов принят, готовьтесь к последствиям

Лондону дали понять: Россией вызов принят, готовьтесь к последствиям

У "хозяев" киевского режима сменилась говорящая голова. Новый британский премьер уже сделал первые заявления об отношениях с Россией, США, поддержке Зеленского – ничего не поменялось.

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