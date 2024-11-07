Автомобилистка пострадала в ДТП в Городецком округе

Автоавария произошла вчера, 6 ноября, в 18.30 на 1‑м километре автодороги Городец-Зиняки-Кантаурово. Как сообщили в областном Управлении Госавтоинспекции, предварительно, 48-летний водитель Toyota Avensis, двигавшийся со стороны Городца, выехал на обочину и не справился с управлением.