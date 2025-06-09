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Петербургский дневник

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Дэвис: Украину ждет капитуляция из-за наступления России в Днепропетровской области

Дэвис: Украину ждет капитуляция из-за наступления России в Днепропетровской области

Киев рискует потерять новые территории После начала нового наступления на Днепропетровскую область Киев может потерять не только контроль над этой территорией, но и оставить соседние регионы, считает подполковник американской армии в отставке Дэниэл Дэвис.

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