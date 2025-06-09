Киев рискует потерять новые территории После начала нового наступления на Днепропетровскую область Киев может потерять не только контроль над этой территорией, но и оставить соседние регионы, считает подполковник американской армии в отставке Дэниэл Дэвис.
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