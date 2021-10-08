В Европе признали, что газовый кризис имеет внутренние причины

Генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки заявил на полях Петербургского международного газового форума заявил, что европейский газовый кризис вызван исключительно внутренними причинами.
Генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки заявил на полях Петербургского международного газового форума заявил, что европейский газовый кризис вызван исключительно внутренними причинами.
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