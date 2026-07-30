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ГТРК Татарстан

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В Татарстане по нацпроекту начали заселять гостей отелей по цифровому ID

В Татарстане по нацпроекту начали заселять гостей отелей по цифровому ID

В Татарстане 35 отелей внедрили заселение по цифровому ID в национальном мессенджере «Макс». Теперь гости могут подтвердить личность без предъявления бумажного паспорта, что ускоряет регистрацию и сокращает время ожидания на стойке, сообщили в Минцифры республики.

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