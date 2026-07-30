В Татарстане по нацпроекту начали заселять гостей отелей по цифровому ID

В Татарстане 35 отелей внедрили заселение по цифровому ID в национальном мессенджере «Макс». Теперь гости могут подтвердить личность без предъявления бумажного паспорта, что ускоряет регистрацию и сокращает время ожидания на стойке, сообщили в Минцифры республики.