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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Хищник вышел к людям. В селе под Барнаулом заметили медведя

Хищник вышел к людям. В селе под Барнаулом заметили медведя

Информация о появлении медведя уже передана в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края В селе Санниково Первомайского района Алтайского края 14 октября заметили медведя, который вышел в микрорайон Березка.

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