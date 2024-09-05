Путин: от того, как будет развиваться Дальний Восток, зависит будущее России

От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.
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