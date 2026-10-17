Если у вас остался черствый хлеб, не выбрасывайте его. Попробуйте приготовить яблочный пирог. Мама отдала мне свою старую «Поваренную книгу».
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