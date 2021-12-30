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Телефонные переговоры Байдена и Путина запланированы на 30 декабря на 23:30 по мск

Телефонные переговоры Байдена и Путина запланированы на 30 декабря на 23:30 по мск

Телефонный разговор президентом США и России Джо Байдена и Владимира Путина запланирован в четверг, 30 декабря, на 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 мск), следует из графика американского президента, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

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