Телефонные переговоры Байдена и Путина запланированы на 30 декабря на 23:30 по мск

Телефонный разговор президентом США и России Джо Байдена и Владимира Путина запланирован в четверг, 30 декабря, на 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 мск), следует из графика американского президента, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.