На звание почетного жителя Екатеринбурга претендуют 100-летний ветеран и дедушка уральского рока

На получение звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга» в этом году выдвинуты четыре человека. Как сообщает пресс-служба администрации города, первым претендентом стал ветеран Великой Отечественной войны Жорж Токарев, которому в этом году исполнилось 100 лет.