На звание почетного жителя Екатеринбурга претендуют 100-летний ветеран и дедушка уральского рока

На получение звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга» в этом году выдвинуты четыре человека. Как сообщает пресс-служба администрации города, первым претендентом стал ветеран Великой Отечественной войны Жорж Токарев, которому в этом году исполнилось 100 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии