Самолет спецпосланника президента США Уиткоффа вылетел из Пулково

ТАСС/Alex Brandon/AP Самолет, на котором, по предварительной информации, спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в РФ 11 апреля, вылетел из аэропорта Пулково.
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