Почему Галкина признали иноагентом. «Поднимает вопросы, связанные с политикой»

Галкина обвинили в политической деятельности в интересах иностранного источникаМаксим Галкин (признан в РФ иностранным агентом)Евгений Биятов/РИА Новости Юморист Максим Галкин* использует концерты, которые дает за границей, для пропаганды антироссийских идей, говорится в судебных документах.