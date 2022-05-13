Джимми Батлер помахал на прощание болельщикам «Сиксерс». Некоторые стали покидать арену в середине 4-й четверти

Джимми Батлер помахал на прощание болельщикам «Сиксерс». Некоторые стали покидать арену в середине 4-й четверти

Защитник «Майами» Джимми Батлер помахал на прощание болельщикам своей бывшей команды «Филадельфии». «Хит» в четверг победили «Сиксерс» в гостях со счетом 99:90 и прошли в финал Востока (4-2).

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