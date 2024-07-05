Продолжаются работы по ликвидации очагов тления отходов на полигоне в «Залесье»По информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» для ликвидации очагов тления на полигоне твердых бытовых отходов «Залесье» в Тейковском районе приобретено и испытано насосное оборудование увеличенной мощности, идет монтаж нового трубопровода для подачи воды.