Аршавин: Миранчук должен порадоваться появлению на поле в матче с «Ливерпулем»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на выход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на замену на 89-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Ливерпулем».
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