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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Плющенко: «Путин сказал, что нужно развивать большой спорт не только в больших городах, вот я стараюсь это делать с моей супругой»

«Сейчас делаем в «Ангелах Плющенко» футбольное поле, это будет профессиональная школа, в начале августа открываем футбольную академию.

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