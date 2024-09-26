От взлёта к падению: о внешней политике Николая I

Николай I вошел в историю России как император, чья внешняя политика оказала значительное влияние на положение нашей страны на международной арене.
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