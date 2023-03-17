В ООН сообщили о мешающих экспорту РФ проблемах с платежными системами

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация добилась серьезного прогресса в реализации меморандума об экспорте российского продовольствия и удобрений, но остаются проблемы в сфере платежных систем.
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация добилась серьезного прогресса в реализации меморандума об экспорте российского продовольствия и удобрений, но остаются проблемы в сфере платежных систем.
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