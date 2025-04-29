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Интенсивные дожди в Москве: до 50% месячной нормы осадков в начале мая

Интенсивные дожди в Москве: до 50% месячной нормы осадков в начале мая

В начале мая Москву и Московскую область накроют интенсивные дожди. По прогнозу Александра Шувалова, осадки начнутся 1 мая, выпадая в объёме до 50% месячной нормы.

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