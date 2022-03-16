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Минцифры предложило обнулить таможенную пошлину на ввоз электроники

Минцифры предложило обнулить таможенную пошлину на ввоз электроники

Пошлина может быть обнулена для техники, которая попала под санкции не производится в РФ.Министерство цифрового развития России предложило ввести нулевую пошлину на ввоз техники и электронных компонентов, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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