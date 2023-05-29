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В МВД предлагают вернуть ГИБДД контроль за ремонтом автодорог

В МВД предлагают вернуть ГИБДД контроль за ремонтом автодорог

В Министерстве внутренних дел РФ предложили вернуть ГИБДД контроль за ремонтом автодорог. Госавтоинспекция собирается вернуть контроль за дорожниками, утраченный в ходе введенного в связи с санкциями моратория на проверки бизнеса.

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