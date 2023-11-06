Необычный судебный процесс во Франции: министр юстиции обвиняется в конфликте интересов

Впервые во Франции с сегодняшнего дня в течение 10 дней нынешний министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти будет находиться на скамье подсудимых по подозрению в конфликте интересов в связи с занимаемой им должностью.
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