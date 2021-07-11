Перечислены самые популярные махинации на рынке недвижимости

Одна из самых чувствительных сфер для мошеннических атак — это недвижимость. Преступники ставят перед собой одну из двух задач: либо выманить деньги у жертвы и не отдать недвижимость, либо продать объект гораздо дороже его рыночной стоимости.
Одна из самых чувствительных сфер для мошеннических атак — это недвижимость. Преступники ставят перед собой одну из двух задач: либо выманить деньги у жертвы и не отдать недвижимость, либо продать объект гораздо дороже его рыночной стоимости.
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