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Перечислены самые популярные махинации на рынке недвижимости

Перечислены самые популярные махинации на рынке недвижимости

Одна из самых чувствительных сфер для мошеннических атак — это недвижимость. Преступники ставят перед собой одну из двух задач: либо выманить деньги у жертвы и не отдать недвижимость, либо продать объект гораздо дороже его рыночной стоимости.

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