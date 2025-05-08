Микроавтобус и грузовик разбились на трассе в Калужской области

Утром 8 мая в Жиздринском районе Калужской области произошло серьезное ДТП. В четверг около 8 часов утра на 336 км Киевского шоссе произошло встречное столкновение микроавтобуса Ford Transit и грузовика Scania.
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