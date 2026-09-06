❗️🔊Владимир Путин подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер после Москвы отправятся в Киев. Он отметил высокий уровень доверия к ним как к посредникам в украинском урегулировании.
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