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ТАСС

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Продюсер Ануров считает человеческое начало главным в кино при развитии ИИ

Продюсер Ануров считает человеческое начало главным в кино при развитии ИИ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Человеческие эмоции, чувства и опыт должны оставаться основой кино при развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ), считает продюсер Петр Ануров.

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