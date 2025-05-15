Особый противопожарный режим в России в 2025 году: где действует, что запрещено и какие штрафы грозят нарушителям Ирина ВальковаС приходом весны и ростом температуры в России вновь актуализировалась тема природных пожаров.
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