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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Бразилии Диниз после двух поражений подряд: «Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться в матче с Аргентиной»

Тренер Бразилии Диниз после двух поражений подряд: «Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться в матче с Аргентиной»

«Команда проиграла два матча [подряд], и это очень плохо. Думаю, нужно учитывать, насколько команда изменилась после чемпионата мира и что у нас было мало времени на тренировки.

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