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Вести Севастополь

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Неделя в Севастополе: конференция, чемпион Европы и память о Крымской войне

Неделя в Севастополе: конференция, чемпион Европы и память о Крымской войне

Дайджест заметных событий в Севастополе.Больше 200 участников из 9 стран на неделе участвовали в научной конференции Института биологии южных морей, посвящённой его 155-летию Инбюм.

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