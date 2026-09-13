Неделя в Севастополе: конференция, чемпион Европы и память о Крымской войне

Дайджест заметных событий в Севастополе.Больше 200 участников из 9 стран на неделе участвовали в научной конференции Института биологии южных морей, посвящённой его 155-летию Инбюм.
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