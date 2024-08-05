Едят ли ослов в Пакистане?

Такой неожиданный вопрос я получил от своего подписчика. Хотя, если подумать, не такой уж он и неожиданный: ведь едят бедуины своих верблюдов, северные народы — оленей, монголы, казахи и другие кочевники — лошадей, горцы — яков.
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