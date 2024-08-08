В больницу №25 Волгограда санавиация доставила троих пассажиров, пострадавших в михайловском ДТП. Пациенты находятся в тяжелом состоянии.
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В больницу №25 Волгограда санавиация доставила троих пассажиров, пострадавших в михайловском ДТП. Пациенты находятся в тяжелом состоянии.