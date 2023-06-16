АвтоВАЗ инвестирует до 5 млрд рублей в развитие завода в Петербурге к 2025 году

Средства направят на локализацию автомобиля Lada X-Cross 5. Концерн «АвтоВАЗ» к 2025 году планирует инвестировать 3-5 млрд рублей в развитие завода в Петербурге.
Популярные статьи
- «Построил школу и служил людям»: умерший настоятель храма Святой Троицы Виктор Голубев отдал РПЦ почти 65 лет
- «Мы рядом»: Лепс, Басков и Барановская на ПМЭФ пообещали военным по 1 млн рублей за каждый подбитый танк ВСУ
- Барс Кира из Ленинградского зоопарка продемонстрировала умение позировать перед камерой
Свежие комментарии