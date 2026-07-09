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«Кто это вообще сказал?» Фредерик Вассёр – о слухах про контракт Хэмилтона

«Кто это вообще сказал?» Фредерик Вассёр – о слухах про контракт Хэмилтона

«Кто это вообще сказал?» Вассёр – о слухах про новый контракт ХэмилтонаFerrariРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр прокомментировал разговоры о том, что команда готовится продлить контракт с Льюисом Хэмилтоном.

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