В Новом Уренгое пройдет спартакиада рыбаков

На озере Ямылимуяганто в микрорайоне Лимбяяха 22 марта пройдут состязания рыбаков-любителей. Местным жителям предложили обширную программу соревнований, в том числе бой подушками и метание на дальность валенка.
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