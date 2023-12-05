Мэр Кулемзин: здание школы повреждено в Куйбышевском районе Донецка

В Донецке в результате обстрела Вооруженными силами Украины во вторник повреждено здание школы. Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале написал, что в результате прямого попадания украинского снаряда повреждено в Куйбышевском районе Донецка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии