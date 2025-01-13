Казахстанцы смогут получать свидетельство о рождении без посещения ЦОНа

В 2025 году Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планирует запустить пилотный проект по доставке гражданам свидетельства о рождении посредством постаматов АО «Kaspi Bank».
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