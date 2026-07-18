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Регионы России

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Минобороны России опровергло видео с «установкой флага Украины» в Константиновке

Минобороны России опровергло видео с «установкой флага Украины» в Константиновке

Министерство обороны России заявило, что опубликованное Вооружёнными силами Украины видео якобы с установкой государственного флага Украины в городе Константиновка Донецкой Народной Республики является постановочным и сгенерировано с использованием технологий искусственного интеллекта.

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