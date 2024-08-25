Захарова: Москва следит за реакцией мировых организаций на задержание Дурова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что Москва будет следить за реакцией международных организаций на задержание сооснователя Telegram Павла Дурова.
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