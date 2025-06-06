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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Tainted Grail: The Fall of Avalon: Обзор польской Skyrim

Tainted Grail: The Fall of Avalon: Обзор польской Skyrim

Tainted Grail: The Fall of Avalon: Обзор польской SkyrimТак уж получилось, что я, один из родоначальников текстовых обзоров на Руси (то есть на StopGame, где мои первые тексты были опубликованы в 2005 году), в последнее время практически не получаю на ревью большие, важные RPG.

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